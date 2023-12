V Boljuncu so lučali jabolka (video)

Dark Theme

Mladi in manj mladi Boljunčani so včeraj spet obudili tradicijo lučanja, s katero se spominjajo mučeniške smrti svetega Štefana. Vaška tradicija predvideva namreč medsebojno obmetavanje z jabolki v spomin na svetnika, ki so ga pred slabima dvema tisočletjema kamenjali v Jeruzalemu.

Lučanje v Boljuncu (FOTODAMJ@N)

Še pred koncem maše se je na boljunski Gorici v velikem krogu začela zbirati množica domačinov in obiskovalcev. Na dveh koncih pešcone na severu boljunskega trga sta dve vrsti »kašet« jabolk čakali na dve skupini deklet, razdeljenih po poreklu. Po nekaj zavajajočih lažnih metih se je izkazalo, da je nova frejla boljunske dekliške Mateja Coren. Tradicija predvideva namreč, da vrže prvo jabolko nova vodja boljunske dekliške, ki se prvič razkrije prav z metom.

Lučanje v Boljuncu (FOTODAMJ@N)

Anarhično obmetavanje Začetnemu obmetavanju med skupinama deklet je sledilo bolj anarhično lučanje, katerega so se udeležili skoraj vsi. Starejše generacije so z mešanico zaskrbljenosti in zadovoljstva opazovale tudi nekaj malčkov, ki so se brez obzira za nevarnost podali med leteča jabolka in posnemali sovaščane.

Kaj kmalu so se obmetavanju pridružili tudi člani fantovske, ki so dotlej v zelenih jopičih spremljali dogajanje izpred taverne. V starih časih je bilo obmetavanje med fantovsko in dekliško tudi, če ne predvsem, ritual snubljenja. Fant, ki ga je zadelo jabolko, je poročil dekle, ki ga je vrglo. To je boljunsko vaško izročilo.