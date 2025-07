V Brojnici se odziva slovenski klic v sili 112

Znano je, da je Obalna cesta območje s slabim telefonskim signalom, telefoni velikokrat »lovijo« signale slovenskega omrežja. Če v Brojnici potrebujete nujno pomoč in pokličete številko 112, potem pričakujte odgovor v slovenščini.

Ob obisku portiča pod Križem smo naleteli na manjši potopljeni gliser. Ko smo želeli obvestiti luško kapitanijo in na telefon vtipkali številko 112, se je oglasil slovenski glas: »Klic v sili 112, prosim.« Operaterki smo morali razložiti, da smo v Italiji, nakar nas je povezala s klicnim centrom deželne reševalne službe Sores. Ko je tamkajšnja operaterka končno razumela, da Filtri, kot se kopališče imenuje v italijanščini, niso v Grljanu, nas je povezala z luško kapitanijo. Rezultat? Osem minut »premetavanja« med telefonskimi linijami, čas, ki bi bil v nujnem primeru lahko usoden.

»S podobnimi težavami se srečujemo tudi v drugih kraških vaseh. Zadevo bomo v naslednjih dveh letih rešili z namestitvijo novih oddajnikov, ki bodo okrepili 5G signal po Krasu in Obalni cesti,« je za Primorski dnevnik pojasnil podžupan Občine Devin - Nabrežina Mitja Petelin.

Pogovor s podžupanom smo izkoristili še za vprašanje v zvezi z odpadki pri Čupah, kjer deluje lokal Chiringuito Canovella. Lastnica se je namreč pritoževala, da nesramni kopalci smeti ne odnašajo, temveč jih zapuščajo na plaži, lastniki lokala pa morajo njihove in lastne odpadke s plovilom voziti v Sesljan.

»Lokal nima pogodbe z občino za odvoz odpadkov. V bistvu niti ne plačuje pristojbine za odpadke Tari. V Sesljanu pa njegovi upravitelji s smetmi polnijo občinske zabojnike. Zadevo bo treba urediti, upravitelje bomo povabili na pogovor,« je povedal Petelin in poudaril, da je občina začela poostreno nadzorovati kršenje pravil glede odlaganja odpadkov. Lokalni policisti so že izdali 20 glob posameznikom in pravnim osebam, ki so neupravičeno polnili občinske zabojnike. Nanje bodo, tako Petelin, namestili tudi fotopasti.