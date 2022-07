V čast alpincem fašistična prapora

»Preteklo soboto je bila na Velikem trgu proslava ob 150-letnici ustanovitve alpincev, na kateri sta bila prisotna povsem neprimerna prapora fašističnih organizacij.« S temi besedami se je na sobotno dogajanje odzval predsednik tržaškega odseka Vsedržavnega združenja partizanov Italije Fabio Vallon, ki je bil s predsednico Združenja deportirancev ANED vabljen na proslavo. Ko pa je tam opazil prapor vojaške formacije Salojske republike X flottiglia Mas in prapor fašistične Milice za državno varnost (MVSN), je stopil do organizatorjev, izrazil svoje nestrinjanje s fašistično simboliko in odšel.

»V milico so pristopali le prepričani fašisti, ki so prisegli zvestobo Mussoliniju. Po kapitulaciji Kraljevine Italije so pristopili k Salojski republiki ter z nacisti sodelovali pri zatiranju partizanskega upora,« je v tiskovnem sporočilu zapisal Vallon in o X Mas dejal, da je delovala pod poveljstvom nacistov, prisegla zvestobo Hitlerju, v krvi zatirala partizanski upor, predvsem pa lovila in nacistom predajala Italijane judovske veroizpovedi. »Organizaciji ne sodita v republiko, ki sloni na temeljih antifašistične ustave. Čudim se, da prefekt ni posegel v dogajanje,« je še zapisal Vallon in alpince pozval, naj se enkrat za vselej odločijo, ali želijo ostati na strani demokratičnih institucij, ali se strinjajo s poveličevanjem nečastne polpretekle zgodovinske retorike.