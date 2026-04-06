V centru Opčin odprli dom za matere z otroki in ženske v stiski

V bližini Nanoškega trga na Opčinah so pred nedavnim odprli nov materinski dom Villetta Monte Re za matere z otroki in ženske v stiski, ki zaradi različnih težav nimajo stalnega bivališča. Dom sprejema do 20 oseb in se vključuje v mrežo socialnih storitev Občine Trst, upravlja pa ga socialna zadruga La Quercia. Na mestu, kjer je bil predviden sprejemni center za mladoletnike brez spremstva (temu načrtu so nekateri vaščani, ki bivajo v okolici Nanoškega trga, močno nasprotovali), je torej odprl dom drugačne narave.

Dom je pred kratkim obiskala predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta (Demokratska stranka) v spremstvu nekaterih svetnikov, ki so se tu seznanili s socialno dejavnostjo te nove storitve. V domu ponujajo tudi vzgojne dejavnosti in skrbijo za vključevanje gostov v širšo skupnost.

Delegacija rajonskega sveta se je udeležila tudi odprtja obnovljenega doma Capon na openski Mandriji, ki je po več kot osemletnem obdobju ponovno odprl svoja vrata. Rajonski svet si je v tej mandatni dobi veliko prizadeval, da bi pritlični prostori doma Capon postali kraj srečevanja in da bi v njem zaživele socialne dejavnosti v korist širši openski skupnosti, je poudarila Cossutta.