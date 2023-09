V Cerovljah lahko ob narezku naročiš kozarec piva

»Jaz bi pa pivo.« Če smo še pred kratkim zvito gledali ljudi, ki so v osmici naročili pivo, in z glavo zmajevali, češ, ali ne vedo, kam so prišli, bomo morali odslej pred vsakršno opazko najprej pogledati obešeni spisek s ponudbo in preveriti, ali morda res točijo pivo. Vsaj v Cerovljah bo tako, kjer je v prostorih nove kmetije na Rouni, ki jo vodi 30-letni Cristian Leghissa – Mrinšč, pivo kar prvo v ponudbi. Vrata svojega kraškega lokala pri hišni številki 1 je prvič odprl v sredo in ko bi si želeli okusiti domače pivo ob tradicionalni osmičarski ponudbi, potem imate do 1. oktobra čas za obisk.