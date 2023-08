V četrtem razredu se je navdušila nad profesorskim poklicem

Jeziki, literatura, knjige in branje so Gaii Meton tako všeč, da se je na višji srednji šoli z veseljem učila in dosegala dobre rezultate. To ji je prineslo tudi najvišji uspeh, saj je jezikovni licej Franceta Prešerna zaključila s stotico in pohvalo. Očitno se je pred petimi leti pravilno odločila, saj bo z jeziki nadaljevala tudi univerzitetno pot.

»Vpisala sem se na tržaško univerzo na smer tujih jezikov in literature. Izbrala sem italijanščino in nemščino, za tretji jezik pa se še odločam, ali bo to angleščina ali slovenščina,» je pojasnila odličnjakinja iz Trsta. Po končanem študiju bi rada postala profesorica, poklic pa bo po vsej verjetnosti opravljala v Italiji. »Italijanski šolski sistem mi sicer ne ustreza preveč. A prepričana sem, da se ne bo nikoli nič spremenilo, če vsi zbežimo. Zato moramo stvari začeti spreminjati z malim,» je razlagala maturantka, ki se je nad profesorskim poklicem navdušila v četrtem razredu, ko je prvo polletje preživela na izmenjavi v Ljubljani. Tam je spoznala nov šolski sistem, ki jo je veliko bolj navdušil kot italijanski.

Če bi se ji načrt iz kateregakoli razloga izjalovil, ima pripravljen tudi plan B. »Glede na to, da sem zaljubljena v knjige, bi mi bilo všeč delati v založništvu, knjigarni ali knjižnici,» je pojasnila Gaia. Nekaj izkušenj je že pridobila pred dvema letoma, ko je civilno službo opravljala v Narodni in študijski knjižnici. Sicer je bila Gaia tudi aktivna športnica, saj je trenirala odbojko, letos pa se je bolj posvečala fitnesu. V prostem času zelo rada tudi zahaja v gledališče.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.