Dvesto dijakov slovenskih drugostopenjskih nižjih srednjih šol je s svojimi profesorji in ravnatelji z aplavzom in šopom rož v dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja pričakalo predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar. Posejani po tribunah in na tleh so gostji na kratko predstavili svoje šole – iz njihovih besed je izstopala ljubezen do učenja in želja po osebni rasti oz. razvoju.

»Veseli me, da sem med vami. Prepričana sem, da v današnji politiki ne bi smeli ničesar delati brez mladih. Upam, da ste družbeno aktivni in razmišljujoči, da imate svoje mnenje in ga izrazite. Sama si namreč najbolj želim kulture dialoga, ne glede, če se med seboj strinjamo ali ne, se pa kulturno pogovarjamo,« jih je prijazno nagovorila predsednica.

Srečanje »v balonu« je bilo klub protokolarnemu programu sproščeno in prijetno. Pirc Musar je sedla med ravnatelje Loredano Guštin, Majo Lapornik, Evo Sancin in Primoža Stranija in brez oklevanj odgovarjala »na izjemno lucidna in pomembna vprašanja dijakov«, kot jih je ocenila. Od bolj osebnih do takih, ki se tičejo vseh nas.

Mlade je najprej zanimalo o poti, ki jo je prehodila, da bi postala predsednica države, o težavah, s katerimi se je soočila, in nezamenljivih vrednotah, ki se jim ne bo nikoli odpovedala ...

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.