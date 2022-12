Karabinjerji so prestregli 50-letnega državljana Romunije na begu. V zaporu mora prestati dve leti in en mesec zaradi nespoštovanja obsodbe sodišča iz Bocna o izgonu iz države in prepovedi vrnitve v obdobju desetih let. V desetih mesecih so ga kar desetkrat ovadili zaradi nekazonite vselitve v več stanovanj. Nazadnje je pobegnil in so se za njim izgubile sledi. Ob vrnitvi so ga prestregli karabinjerji, ki so ga prepeljali v tržaški zapor.