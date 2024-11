V devetih mesecih 32 primerov spolnega nasilja

V sprejemni pisarni za hospitalizacijo v porodnišnici in ginekološki bolnišnici v Burlu so v obdobju od 1. januarja do 15. novembra letos zabeležili 32 primerov spolnega nasilja in 4 primere poskusa spolnega nasilja. V sedmih od teh 32 primerov spolnega nasilja je prišlo tudi do fizičnega pretepa. Nasilje je v teh 36 primerih prizadelo ženske vseh starosti – v šestih primerih so bile to ženske med 14. in 18. letom, v 18 primerih ženske med 18. in 25. letom, v 11 primerih ženske med 25. in 50. letom, v enem primeru je bila žrtev starejša od 50 let. V glavnem je šlo za italijanske državljanke (32 primerov), štiri so bile tujke.

Podatki, s katerimi so ob skorajšnjem mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami postregli z Irccs Burlo, nikakor niso spodbudni, saj dokazujejo, da je nasilje nad ženskami kljub prizadevanjem organizacij in institucij še vedno med najhujšimi nerešenimi težavami naše družbe. Zdravstvena direktorica Paola Toscani je potrdila, da odpira Burlo svoja vrata vsem ženskam, ki potrebujejo psihološko, zdravstveno in socialno podporo in hoče zanje biti zaščitno okolje, v katerem lahko najdejo podporo in rešitve.

Predstavniki znanstveno raziskovalnega središča Burlo so zato od včerajšnjega dne s stojnico prisotni v trgovskem centru Torri d’Europa pred trgovino Coop, kjer bodo delili informacije in namige o tem, kje lahko žrtve nasilja poiščejo pomoč in zaščito, ter kako se pravočasno odzvati na vsako vrsto zlorab. V ponedeljek bodo v Burlu priredili dva tečaja, namenjena zdravniškemu in negovalnemu osebju o nasilju nad ženskami in bolnišnični oskrbi žensk, žrtev spolnega nasilja.

Podatki, ki so jih zbrali v Burlu, pa kažejo še na drug pojav, in sicer na dejstvo, da je vse več otrok priča nasilju v družini, pravzaprav so včasih tudi sami njene žrtve. V Burlu jih v tem obdobju k sreči niso zabeležili, vendar so v porastu tudi primeri nasilja med nosečnostjo.

