Na pločniku v Devinu usodna slabost za domačinko

Danes popoldne se je v Devinu, na pločniku pred vojašnico karabinjerjev, 75-letna domačinka nenadoma zgrudila na tla. Mimoidoči je poklical na interventno številko 112, nato je zaprosil za pomoč tudi karabinjerje. Nudili so ji najnujnejšo zdravstveno oskrbo in jo začeli oživljati. Na kraj sta nato prispela reševalno vozilo in avtomobil deželne reševalne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Reševalci so ugotovili, da je ženska doživela zastoj srca, nadaljevali so s postopkom oživljanja, pri čemer so se trudili skoraj eno uro. Ves trud pa je bil žal zaman, kajti ženska ni kazala več znakov življenja in so naposled lahko le potrdili njeno smrt.