V deželni komisiji ločena mnenja o žičnici

Skoraj štiri mesece po vložitvi prošnje za sklic sestanka deželne komisije za prostorsko načrtovanje, se je včeraj v palači deželnega sveta vendarle govorilo o projektu žičniške naprave. Za dodatna pojasnila o projektu, ki razdvaja javnost, so pred 108 dnevi zaprosili levosredinski opozicijski deželni svetniki, glavna pobudnica je bila Giulia Massolino iz Pakta za avtonomijo, a na sklic sestanka so čakali veliko več kot to predvideva pravilnik. Pregovor pravi, da kdor čaka, dočaka, a na koncu niti tri ure napete razprave niso zadostovale, da bi nasprotniki in zagovorniki projekta našli skupen jezik.

Do 13.30, ko je bil predviden konec sestanka, so do besede prišli župan Roberto Dipiazza in občinski inženir Giulio Bernetti kot zagovornika projekta in sedem njegovih nasprotnikov: Gabriella Robba kot predstavnica odbora No Ovovia in šest članov znanstvenega odbora. Ti so jasno analizirali pomisleke glede gradnje žičniške infrastrukture. Ponovili so, da je gradnja žičnice, ki bi povezovala mesto z Opčinami, nezakonita, nekoristna, nevzdržna in nevarna. Časa, da bi v debato posegli tehniki deželnih uradov in deželni svetniki, ki sestavljajo sklicano komisijo, na koncu ni bilo.

Sestanek pa je že prej protestno zapustil župan Roberto Dipiazza. Razlog za njegov predčasen odhod so bile obtožbe zastopnice prebivalcev območja, kjer je predvidena gradnja žičnice, Elene Declich, ki je mestno upravo obtožila arogance in prepotentnosti. »Gre za političen problem. Ker gre za projekt desne sredine, mu opozicija po dolžnosti oporeka, čeprav je žičnica priložnost za naše mesto. Označili so me za arogantnega, zato grem,« je užaljeno pristavil župan.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.