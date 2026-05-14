V Dolini (in drugod) po potni list kar na pošto

V Dolini, Zgoniku (urad tačas še posodabljajo), Nabrežini in Miljah je po novem mogoče zaprositi za izdajo potnega lista kar v domačem poštnem uradu. Že nekajkrat smo opozorili na dobrodošlo storitev, ki jo po novem zagotavlja družba Poste Italiane v sklopu projekta Polis v občinah z manj kot 15 tisoč prebivalci - teh je vzdolž italijanskega škornja približno sedem tisoč. Projekt je na nacionalni ravni štartal leta 2023, konec leta pa se bo zaključil: njegov cilj je ponuditi javne storitve, ki bi bile učinkovitejše, dostopnejše in sodobnejše, ter prispevati k digitalizaciji države.

Na podlagi sporazuma, ki so ga podpisali družba Poste Italiane, Ministrstvo za notranje zadeve ter Ministrstvo za podjetništvo in Made in Italy, lahko občani, ki imajo stalno ali začasno bivališče v občinah, kjer je ta storitev na voljo, vložijo vlogo za izdajo ali podaljšanje potnega lista tako, da dokumentacijo predložijo neposredno na pošti, ne da bi se morali odpraviti na kvesturo ali policijske postaje. Med drugim imajo potem tudi možnost, da jim po želji potni list dostavijo na dom, ne da bi jim bilo treba na kvesturo. »Čez kak teden bomo podobno storitev zagotovili tudi v Trstu, tako da bomo še dodatno olajšali delo kvesturi,« je napovedal Matteo Magnaghi, ki je za družbo Poste Italiane odgovoren za institucionalne stike z javnostmi na severovzhodu Italije. Za storitev na pošti bo treba poravnati prispevek v višini 14,20 evra.