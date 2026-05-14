Nabralo se je za 250.000 evrov glob

Obiskali so štiri bare, pet restavracij - picerij - lokalov s hrano za s seboj, en frizerski salon in eno gradbeno podjetje. Ugotovili so več kršitev na področju varnosti pri delu, poleg tega so odkrili tudi deset delavcev na črno. Ob zaključku poostrenega nadzora, ki so ga v prejšnjih tednih karabinjerji goriškega inšpektorata za delo izvedli skupaj s kolegi iz Gorice, Gradišča in Tržiča, je bilo izrečenih za 250.000 evrov glob.

Inšpekcijski nadzor je bil namenjen preverjanju spoštovanja predpisov s področja varnosti, zdravja in higiene pri delu, karabinjerji so poleg tega tudi ugotavljali, ali so delavci zaposleni v skladu z zakonodajo in ustrezno usposobljeni.