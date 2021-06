V Dolini iščejo popisovalce

Občina Dolina obvešča zainteresirane osebe o začetku postopka javne izbire popisovalcev za izvedbo stalnega popisa prebivalstva in stanovanj 2021. Popis bo potekal v obdobju od 1. 10. do 23. 12. 2021. Prijavni obrazci so na voljo pri občinskem vratarju (ob ponedeljkih od 14. do 18. ure, ob sredah in četrtkih pa od 8. ure do 13.30) oz. na občinski spletni strani http://www.comune.san-dorligo-della-valle.ts.it/. Kandidati lahko oddajo vlogo najkasneje do 1. julija do 10. ure. Več informacij je mogoče dobiti na občinskem oddelku za storitve občanom, Dolina 270, 34018 San Dorligo della Valle-Dolina – mobitel 339 8764870 (od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure), e-mail anagrafe-anagrafski.urad@sandorligo-dolina.it.