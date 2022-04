V Dolini reševali jadralnega padalca

Miljski gasilci in pripadniki enote za reševanje v jamah, gorah ter rekah so se danes odpravili v Dolino, kjer je v bližini obrtne cone jadralni padalec nesrečno pristal na drevesni krošnji. Reševalci so posegli okrog 18.45, ko so lokalizirali padalca, pa so se do njega povzpeli s posebno lestvijo in ga s pomočjo avtolestve spravili na tla. Zatem so z drevesa odstranili še padalo, ki se je zapletlo v vrh krošnje.

Padalec, doma iz Slovenije, naj bi bil izkušen in strokovno pripravljen, kljub temu pa mu jo je zagodel veter, ki občasno zapiha v dolinskem bregu. K sreči se ni poškodoval.