V Dolini se je iskrilo na račun dvigovanja pregrad

Aktualna grožnja o ponovnem dvigovanju »zidov« tam, kjer smo se jih pred 20 leti z velikim veseljem rešili, je včeraj glasno odmevala na seji dolinskega občinskega sveta. Večina je s podporo župana Sandyja Kluna v dnevni red vključila dodatno točko, pravzaprav nujen predlog, proti začasni prekinitvi Schengenskega sporazuma in izgradnji pregrade na italijansko-slovenski meji. Predlog, ki so ga podprli vsi svetniki z izjemo trojice predstavnikov Lige ter svetnikov Borisa Gombača (Lista Gombač) oz. Roberta Drozine (Občanska lista), ki sta se umaknila iz dvorane, je župana obvezal, da z nasprotovanjem občinske uprave ukrepoma seznani predsednika republike Sergia Mattarello, notranjega ministra Mattea Salvinija in predsednika Dežele FJK Massimiliana Fedrigo, z namenom, da se oba seveda prepreči.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.