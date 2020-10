V domino učinku svetniško mesto prevzel Stefano Sacher

Gibanja Za zaliv v devinsko-nabrežinskem občinskem svetu ne bo zastopal arhitekt Danilo Antoni – kot je bilo to na začetku predvideno – temveč dirigent in glasbenik Stefano Sacher. Danes dopoldne so na spletnem zasedanju občinskega sveta odobrili odstop občinskega svetnika Vladimirja Mervica, županja Daniela Pallotta pa je takoj obvestila, da ne bodo morali še isti dan imenovati njegovega naslednika. Ustvaril se je namreč domino učinek, mestu se je odpovedalo več možnih kandidatov.

Antoni je za Primorski dnevnik potrdil, da funkcije ni sprejel iz osebnih razlogov. Sprožila pa se je neke vrste verižna reakcija. Naslednji izvoljeni kandidat po vrstnem redu Fulvio Zollia je ravno tako zavrnil imenovanje. Po njemu sta isto odločitev sprejeli še Nicoletta Barbieri in Eva Tinta. V vrstah gibanja so se še pred zadnjimi volitvami dogovorili, da bodo pravice in zahteve občanov kandidati zagovarjali izmenično in se torej vrstili.

Ostalih petnajst občinskih svetnikov in svetnik bo Sacherja predvidoma sprejelo medse na naslednji seji.