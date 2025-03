V drevoredu bo predčasno zadišalo po pomladi

V Drevored 20. septembra se v soboto predčasno vrača pomlad. Cvetlični sejem Viale in fiore oz. Drevored v cvetju bo namreč mestno ulico namenjeno pešcem napolnil s pisanimi cvetlicami, vsakovrstnimi rastlinami, sadikami in čebulicami. Vremenske napovedi za enkrat niso najboljše, organizatorji - združenje Assofiori v sodelovanju z Občino Trst - pa upajo, da bo pomladna energija prevladala nad dežjem in sivino.

Da bo letošnji sejem že 25. po vrsti je na včerajšnji predstavitvi v mestni hiši povedala podžupanja Serena Tonel. Med stojnicami je vsako leto več ljubiteljev cvetja, ki si na pomlad želijo urediti balkone ali vrtove. Slovesno odprtje sejma bo v soboto ob 10. uri na Trgu Bonifacio na začetku Drevoreda, sejem pa se bo nadaljeval vse do nedelje, 23. marca.

Svoje cvetje, rastline, vrtne okraske in opremo bo med Trgom Bonifacio in Ulico Rossetti med 9. in 20. uro ponujalo kakih 40 razstavljavcev iz Trsta in raznoraznih koncev Italije, je povedal predsednik italijanskega združenja cvetličarjev Assofiori Alessandro Muzina. Na voljo bodo trpežne rastline in kaktusi iz Piemonta, sadno drevje iz Veneta, vrtnice iz Ligurije, agrumi s Sicilije, čebulice iz Nizozemske, pa seveda aromatične in redke rastline, sadike sadnega drevja, hortenzije, pelargonije, različne vrste sivke in začimb, stoletne oljke in številne druge novosti. Posebna pozornost bo letos posvečena sektorju vrt - vaze torej ter napotki oz. nasveti za ureditev vrta po meri in željah posameznika.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.