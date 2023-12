V Firencah aretirali tatici, ki sta pred meseci kradli v Trstu

Policija je prejšnji teden aretirala tuji državljanki, stari 24 in 26 let, ki sta osumljeni tatvin v več stanovanjih v Trstu in Tržiču junija in julija letos.

23. decembra je kvestura iz Firenc izsledila ženski iz vzhodne Evrope in ju aretirala zaradi odredbe tržaškega preiskovalnega sodnika. Ta je izdal odredbo zaradi preiskave, ki so jo vodili policisti v Trstu in zbrali veliko dokazov glede njunih tatvin.

S pomočjo plastičnih delov, ki sta jih ženski pridobili iz posod za detergente, sta odpirali hišna vrata, ki niso bila zaklenjena. Med preiskavo so ju policisti opazovali in jima sledili, s čimer so se prepričali, da sta tatici res onidve. Zaradi tega je državna tožilka Baldovin lahko preiskovalnega sodnika prosila za ukrep pridržanja za obe osumljenki, ki so ju nazadnje aretirali pred nekaj dnevi.