Tržaški gasilci so okrog 17.10 posredovali v Ulici Valmaura v Trstu, kjer je v garaži večstanovanjske stavbe zagorel avtomobil. Za gašenje požara so uporabili gasilno peno, pri čemer so preprečili, da bi se ogenj razširil na bližnje avtomobile in da bi dim zaobjel zgornja stanovanja. Po pogasitvi požara so pogoreli avtomobil in celotno parkirišče zavarovali. Z električnimi ventilatorji so nato temeljito prezračili prostore. Vzroke požara še preiskujejo. V njem na srečo se ni nihče poškodoval.