V Genovi počastili tržaškega antifašista Paola Retija

Genova se je v četrtek, v okviru proslavljanja dneva osvoboditve, 25. aprila, z vsemi častmi poklonila spominu tržaškega antifašista Paola Retija, ki je 7. aprila 1945 končal svoje življenje v Rižarni. Po njem so namreč poimenovali tovarno družbe Ansaldo Energia, eno največjih svetovnih proizvajalk velikih plinskih turbin, v kateri je bil Reti med vojno zaposlen kot inženir.

V pročelje ogromnega tovarniškega poslopja so vgradili spominsko ploščo, ki bo odslej pričala bodočim rodovom o veličini človeka, ki je v neizprosnem boju proti fašizmu in nacizmu žrtvoval za svobodo, za pravičnost in za druge vrednote odporništva svoje življenje. Svečanosti, ki jo je priredilo združenje partizanov ANPI (navzoča je bila tudi delegacija iz Trsta s predsednikom Fabiom Vallonom na čelu), so se udeležile vse glavne osebnosti podjetja Ansaldo ter genovskega upravnega in političnega življenja.

Inženir Reti, ki se je rodil na Reki leta 1900, je pripadal katoliškim krogom in je že v dvajsetih letih aktivno deloval v vrstah Ljudske stranke. Takoj po 25. juliju 1943 se je povezal z antifašističnim gibanjem ter se vključil v ilegalno odporniško dejavnost znotraj podjetja Ansaldo. Skrbel je za zunanje povezave s partizanskim gibanjem ter za stike z angloameriško vojsko, pri čemer je organiziral zavezniške letalske pošiljke orožja za partizane. Bistvenega pomena je bilo njegovo delovanje znotraj podjetja Ansaldo, ki je tedaj štelo 38 tisoč uslužbencev. Organiziral je pomoč za aretirane delavce ter za družine deportiranih. Ko je vsa ta dejavnost postala prevroča, so mu svetovali, naj se vrne v Trst, kjer pa je neutrudno nadaljeval svoje odporniško delo, dokler ga niso aretirali ter ga po hudem mučenju odpeljali v Rižarno in ustrelili. Bil je posmrtno odlikovan s srebrno kolajno za vojne zasluge, s posebno uredbo predsednika republike Francesca Cossige pa so to kolajno spremenili v zlato.