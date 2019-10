V tržaški Glavni bolnišnici so našli mrtvega moškega. Njegovo identiteto še ugotavljajo, pokojni naj bi bil star od 30 do 40 let. Vest je sporočilo tržaško zdravstveno podjetje Asuits.

Truplo so našli med nočnim nadzorom, pred 6. uro zjutraj, sporoča vodstvo podjetja, in sicer znotraj območja Glavne bolnišnice v tehničnem bloku blizu tehnološkega pola.

V teku je preiskava.