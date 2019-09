»V gozdu sem zagledal migranta, potreboval je pomoč«

S Kokoši se v Gročano redno zgrinjajo skupine pakistanskih in drugih migrantov, ki se nato odpravijo na glavno cesto proti Bazovici in Trstu. V gozdu pod Kokošjo se preoblačijo, za njimi ostajajo odvržena oblačila. Slednja odhaja pobirat domačin Augusto Longo, upokojen policist, ki se je pred dolgimi leti oženil v Gročani. Danes malo po 9. uri je spet pobiral obleke, v goščavi pa je zagledal ležečega mladeniča. Ta ga je zaprosil za pomoč. »Povedal je, da ne je in ne pije že dva dni, nogo pa je imel poškodovano, verjetno vneto, saj si je hlačnico nalašč raztrgal,« je povedal Longo, ki je nato tekel domov po vodo in sadje za poškodovanca ter poklical na številko 112. Naposled je mladeniča sam s traktorjem pripeljal v vas, kjer so ga čakali reševalci, ki so ga odpeljali v bolnišnico. »Naredil sem to, kar je treba, nič posebnega. Morda pa se sam ne bi rešil, kdo ve ...« je še povedal Longo.

