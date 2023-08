V hipu spil pijačo in sedel za volan

Devinski in nabrežinski karabinjerji so v noči na nedeljo ponovno izvajali kontrole nad vozniki, ki so se zabavali v Sesljanskem zalivu. Tako so prestregli 29-letnika iz Tržiča, ki je zaradi naliva takoj izpraznil svojo alkoholno pijačo in se usedel za volan. Karabinjerji so ga izpostavili alkotestu, ki je pokazal, da je bila mladeničeva vsebnost alkohola v krvi kar trikrat večja od dovoljene meje.

29-letnikova noč se je tako končala s tem, da so mu karabinjerji odvzeli vozniško dovoljenje in ga ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola.