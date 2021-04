V hotelih se mudijo le delavci

Pandemija je hudo udarila na turistični sektor in postavila marsikaterega hotelirja na kolena. Gostov iz tujine, Italije in Slovenije, ki bi počitnice preživeli na Tržaškem, je bilo v zadnjem letu premalo. Pa vendar se v hotelih ne mudijo samo turisti, predvsem na podeželju, kjer sobe, tudi v času koronavirusa, zasedajo delavci iz vsepovsod.

»Hotela nismo nikoli zaprli. Med lansko popolno zaporo so pri nas prebivali gostje, ki zaradi začasnega zaprtja mej, niso mogli domov. Naša stalnica pa so raziskovalci zaposleni v znanstvenem parku Area Science Park,« je povedala Valentina Drnovšček iz Center hotela Pri Lipi v Bazovici, kjer je sicer dela za 30 do 40 odstotkov manj kot leta 2019. Gostom, poleg sob s kuhinjo in brez nje, ponujajo strežbo v domači restavraciji.

Strežba obrokov je namreč v tem času dodana vrednost, ki pogojuje izbiro hotela. Prvo vprašanje, ki jo pred rezervacijo postavljajo stranke, je prav to, ali ima hotel restavracijo. »Naših dvanajst sob zasedajo v glavnem poslovneži in drugi delavci, ki so zaposleni pri italijanskih železnicah ali na zdravstvenem področju. Za vse je temeljnega pomena to, da ima hotel restavracijo, kjer lahko večerjajo na primerni medosebni razdalji,« je povedala Jana Ban, ki s Tomom Oberdanom upravlja hotel in restavracijo Valeria na Opčinah.

Tudi hotel Karis na Pesku ni bil nikoli zaprt v tem nesrečnem letu. Sobe zasedajo v glavnem delavci, katerim nudijo obroke v restavraciji. »Noben dan ni bil brez dela, pa čeprav smo ga imeli za kar 40 odstotkov manj. Naši prostori so namreč primerni predvsem za poroke in večja praznovanja. Pari pa so se odločili, da v tem obdobju ne bodo stopili v zakonski stan in datum preložili,« je izjavila Meri Karis.

Od novembra pa je zaprt hotel Al pescatore v Devinu. Tu sprejemajo v glavnem turiste. »Pripravljamo se na novo sezono, čeprav še nimamo rezervacij,« je povedal lastnik hotela Corrado Pizzicari.