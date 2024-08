V jami lažje zadihajo tudi kronični pljučni bolniki

»Rov so leta 1945 kopali vojaški ujetniki, da bi ga uporabljali kot zaklonišče,» je Primorskemu dnevniku pojasnila fizioterapevtka Silvana Janežič, ki z drugimi specialisti interdisciplinarne ekipe vsak mesec skrbi za rehabilitacijo novih bolnikov. Da podnebje v jami blagodejno vpliva na dihala, so v 40. letih že ugotovili v Nemčiji.

Takoj na začetku moramo bralce opozoriti, da se rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov v sežanski jami izvaja le v slovenskem javnozdravstvenem sistemu. To pomeni, da program ni na voljo samoplačniško in za tiste, ki nimajo slovenskega zdravstvenega zavarovanja. Na tovrstno rehabilitacijo paciente, ponavadi kronične bolnike z astmo ali kronično obstruktivno pljučno boleznijo, napoti osebni zdravnik ali pulmolog.

»Jama je dolga 240 metrov, osrednji del pa je globok približno 14 metrov. Za kraško jamo je značilno, da ima visok odstotek relativne vlažnosti, kar ugodno vpliva na dihalne poti,» je razložila Janežič. Poleg tega je v jami zrak čist, saj ni onesnaženosti zunanjega sveta, prahu in alergenov, blagodejno okolje pa omogočajo tudi koncentracija negativnih ionov in stalna temperatura skozi vse leto, med 12 in 14 stopinjami Celzija.

Štiri tedne v jami

Pacienti, ki prihajajo iz vse Slovenije, v Sežani preživijo štiri tedne. V tem času so hospitalizirani v oddelku, ki jim je namenjen, tisti, ki so iz okolice, pa se tudi dnevno vozijo na rehabilitacijo. Ta poteka vsako jutro (od ponedeljka do petka in dve izmed štirih sobot) v jami. Vsak mesec se posvečajo od 14 do 18 pacientom.

»Vsak dan v jami preživijo štiri ure, tu se izvaja program s fizioterapevtom, bolniško sestro, zdravnikom, socialno delavko in dietetičarko. Imeli smo tudi psihiatra, ki ga zaradi preobremenjenosti ni več, a bi bila takšna figura še kako potrebna,» je prepričana Janežič.

Pacienti se namreč večkrat bojijo težkega dihanja in da bi jih lahko doletel napad; zato jih je večkrat strah, da bi šli v družbo ali tudi v trgovino. Tudi zato v sklopu programa rehabilitacije gredo na enodnevni izlet, kar jim med drugim pomaga pri socializaciji. »Z zdravstveno vzgojo jim pomagamo prebroditi težko dihanje in sram,» je izpostavila sogovornica.