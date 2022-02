V kontovelskem bregu bodo dela začela septembra

O obnovi proseškega oz. kontovelskega brega se govori že najmanj petnajst let ... Vsakič zgleda, kakor da bo stvar v nekaj mesecih stekla, pa se še vsakič nekje stakne novo birokratsko oviro in znova je treba čakati. Včeraj je bila ureditev območja znova predmet razprave, saj je Kmečka zveza v sodelovanju z zahodnokraškim rajonskim svetom priredila srečanje s predstavniki Konzorcija za sanacijo Julijske krajine, ki so predstavili načrt za gradnjo poti v bregu pod Kontovelom oz. dela, ki že potekajo na poti pod Prosekom.

Investicija je težka 1,7 milijona evrov, načrt je že pred leti odobril tržaški občinski svet. Posodobljeno verzijo načrta je predstavil inženir Emiliano Biasutto. V glavnem gre za razširitev ceste pod Kontovelom in ureditev nekakšnega obroča med dvema poljskima nepovezanima cestama, da bi se veliko lažje doseglo in obdelovalo danes precej zapuščena zemljišča. Prva pot se spušča pod kontovelsko mlako in se nadaljuje levo od Skdjanca do Dolenje vasji, druga pa se pod Kontovelom vije do Ključa.

Uredili bodo sistem prečnih cevi, ki bodo deževnico in odpadne vode usmerjale v namenske zbiralnike ob cesti (od 15 do 25 tisoč litrov), saj se ob večjih nalivih ob poti ustvari pravi potok, ki s seboj odnaša zemljo in kamenje. Zbiralniki bodo vsebovali filtre za očiščevanje, ki bodo zaustavljali onesnažujoče substance: del vode bo samodejno odteklo proti bregu oz. Miramarskemu drevoredu, del pa bo na voljo lastnikom zemljišč za namakanje. Sedanje vodovodno omrežje, ki ga upravlja družba Acegas bodo podaljšali, tako da bodo po potrebi lastniki zemljišč preklopili tudi na omrežje pitne vode.