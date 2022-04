V Kraški hiši se znova začenja razstavna dejavnost

Po dveh letih prisilnega mirovanja zaradi epidemioloških razmer se v repenski Kraški hiši jutri spet začenja razstavna sezona. Da se končno nekaj dogaja, je bilo jasno že v nedeljo, ko je bila Kraška hiša ponovno odprta javnosti. »Tako bo vsako nedeljo vse do oktobra, in sicer od 11. do 12.30 in od 15. do 17. ure. Med turisti vlada namreč veliko zanimanje za obisk Kraške hiše, kar nam potrjujejo turistične agencije, tako tržaške kot ne, ki so v svoje redne oglede tržaškega prostora vključile tudi našo Kraško hišo, kar je za nas seveda zelo pomembno,« je povedal Edi Kraus, predsednik Zadruge Naš Kras, ki je lastnica tako Kraške hiše kot galerije, ki je danes edina slovenska umetnostna galerija na Tržaškem.

Z razstavno dejavnostjo začenjajo kot zapisano jutri, ko bo svoja dela na razstavi V objemu časa obiskovalcem ponudil Vladimir Bašič iz Ajdovščine, ki se ukvarja s slikarstvom, grafiko in umetniško fotografijo. 6. maja bo sledila razstava v poklon Franku Vecchietu ob njegovi 80-letnici in kot zahvala za vse dragocene nasvete, ki jih deli z umetniškega področja. Ob tej priložnosti bo Vecchiet ponudil tudi nekaj novih del oziroma grafik. 23. junija bodo gostili skupino razstavljavcev, ki vodi projekt Questa volta metti in scena ... Summer - Le diverse percezioni del paesaggio, ki ga podpira deželno odborništvo za kulturo; takrat bodo nastopili glasbeniki Trieste flute ensamble in poskrbljeno bo tudi za kulturni program.

22. julija bo v galeriji Kraške hiše razstavljal priznani fotograf Fulvio Grisoni, ob Kraški ohceti pa bo galerija v domeni Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki bo tam odprlo razstavo obrtne umetnosti. Sezono bo septembra zaključila razstava inovativnega tržaškega slikarja Paola Pascutta.