V Križu ne bo prvomajskega kresa

Prvomajskega kresa v Križu letos ne bo. SKD Vesna, vaščani in Vsedržavno združenje partizanov Italije ANPI tako jutri zvečer, na predvečer praznika dela, ne bodo prižgali ognja Na klancu. Razlog za odpoved kresovanja je protest pripadnikov zgoniške civilne zaščite: parcela, na kateri so nameravali zakuriti ogenj, namreč sodi pod Občino Zgonik.

Protest se navezuje na dogajanje v Karniji. Župan tamkajšnje občine Preone Andrea Martinis ter koordinator občinske civilne zaščite Renato Valent se bosta morala zagovarjati zaradi obtožbe uboja iz malomarnosti. Sodni postopek je povezan s smrtjo prostovoljca civilne zaščite Giuseppeja De Paulija, na katerega je 29. julija 2023 med pregledovanjem škode po neurju padla veja. Preiskovalna sodnica Roberta Paviotti je ocenila, da župan in koordinator potencialno nosita isto odgovornost, kot jo v primeru smrtne nesreče pri delu ima delodajalec.

Zaradi sodnega ukrepa so se pripadniki CZ v FJK enotno odločili, da niso na razpolago ne za intervencije na deželnem ozemlju kot tudi ne v drugih krajih po Italiji ali v tujini. To so storili v znak protesta, ker je bilo v opisanem primeru prostovoljno delo obravnavano s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.