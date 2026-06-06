V Križu so se šolarji spomnili Miroslava Košute

»Učko bi bil gotovo zelo zadovoljen s poklonom, ki mu ga je namenila osnovna šola Alberta Sirka,« je po zaključni šolski prireditvi dejala njegova žena Marta. Prireditev je bila namreč v sozvočju z ustvarjalnostjo ter z živahnim značajem pokojnega kriškega pesnika in pisatelja, ki je sam obiskoval šolo s pogledom na morje.

Tam je preživel tri leta, medtem ko je prva dva razreda pod fašizmom obiskoval v italijanski šoli. V svoji avtobiografski knjigi Mornar na kozi Košuta opisuje, kako ga je učiteljica glasno okregala in mu primazala klofuto, ker se ni odzval na ime Angelo Cossutta.

Prireditev je na šolskem dvorišču uvedla učiteljica Sandra Poljšak, nato so se učenke in učenci z recitacijami in pevskimi vložki poklonili velikemu domačinu. Predstavi so dali naslov Na Krasu je krasno, kot je naslov ene od Košutovih poezij. Slišali smo, da njegove pesmi niso le besede, temveč igra domišljije ter da vsako živo bitje nosi v sebi svojo pesem.

Za številno občinstvo je bilo pravo presenečenje prikaz borilnih veščin kung-fuja, ki so se jih otroci naučili pod mentorstvom Carmen Natural. V predstavitvi te točke je podčrtala, da ta stara azijska telesno - duhovna veščina sloni na spoštovanju in ne na moči oziroma zmotnem prepričanju, da moraš za vsako ceno premagati nasprotnika.