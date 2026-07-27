Zbirajo denar za spomenik partizanom

Steklo je zbiranje sredstev za postavitev spomenika 616 goriškim partizanom, ki so med drugo svetovno vojno padli v boju proti fašizmu in nacizmu. Spomenik želi goriška sekcija vsedržavnega združenja partizanov Italije ANPI-VZPI še letos postaviti v osrednjem goriškem parku - Spominskem parku -, stroški njegove izdelave in postavitve pa znašajo 24.630 evrov. Na območju tedanje občine Gorica, ki je obsegala tudi Solkan, Šempeter in Vrtojbo, je v med drugo svetovno vojno v boju proti nacifašistom izgubilo življenje 616 mladih moških in žensk. Večina je bila slovenskega rodu, številni pa so se proti okupatorju borili v slovenskih in italijanskih partizanskih enotah.

Pobudo za postavitev prvega spomenika goriškim partizanom v Spominskem parku je podala goriška sekcija Vsedržavnega združenja partizanov Italije ANPI-VZPI skupaj z drugimi krajevnimi ustanovami. Park v mestnem središču je namenjen ohranjanju zgodovinskega spomina Gorice - med drugim sta v njem dva lapidarija, ki spominjata na deportirance v Jugoslavijo -, zato se pobudnikom zdi primeren prostor za obeležje antifašistom, ki so padli za svobodo. Uradno prošnjo so goriški občinski upravi in drugim pristojnim organom posredovali leta 2024. Po dolgotrajnih birokratskih postopkih so letos prejeli vsa potrebna dovoljenja, zato si prizadevajo, da bi spomenik postavili in slovesno odkrili že v letu 2026.

S postavitvijo obeležja želijo pobudniki kljubovati pozabi in opozoriti na pogosto prezrte razsežnosti odporniškega gibanja na Goriškem. Pokrajina in slovenska narodna skupnost v tedanji Italiji sta namreč v boju proti nacifašizmu plačali izjemno visok krvni davek. Z nabirko želijo k projektu pritegniti čim širši krog goriških ustanov, organizacij, podjetij in posameznikov, zlasti tistih, ki so zgodovinsko povezani z ohranjanjem spomina na protifašistični odpor. Goriška sekcija ANPI-VZPI, ki nabiralno akcijo vodi v sodelovanju s Kulturnim domom Gorica, zato vabi posameznike k prostovoljnim denarnim prispevkom. Zbrana sredstva bodo namenili kritju dela stroškov izdelave in končne postavitve spomenika.

Prispevke je mogoče nakazati na račun pri banki CiviBank v Gorici, IBAN: IT65 D054 8412 4010 0000 1002 682, z navedbo namena plačila Spomenik. Oddati jih je mogoče tudi osebno v uradu Kulturnega doma Gorica v Brassovi ulici 20 ali predstavnikom goriške sekcije ANPI-VZPI.