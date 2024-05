»Potrdilo poklicne namene« in »nematerializirani recepti« za paciente

Prevod spet bode v oko. Bralka se je mudila v zdravstvenem okraju v Nabrežini, da bi zamenjala splošnega zdravnika. Izročili si ji njegov delovni čas in priložili list z navodili v italijanščini in spačeni slovenščini. Kdo je kriv - pomanjkljivo spletno prevajalsko orodje ali človeška malomarnost? Ob stavčnih napakah, je Salež postal Saleš, zdravstveni okraj je »okoliš«, potrdilo o bolezni pa »potrdilo poklicne namene«, po katerega lahko pacient »pride v zadnji četrt uri urnika klinike«. Lahko tudi pošlje »e-pošto« z naslova, na katerega bi rad prejemal »nematerializirane recepte« in ne elektronskih zdravstvenih receptov oz. napotnic. Še googlov prevajalnik bi zmogel boljši prevod.