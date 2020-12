V krvi je imel petkrat preveč alkohola

Ukaza proseških karabinjerjev, ki so ga na pokrajinski cesti št. 1 na Devinščini sinoči ustavljali med rednim nadzorovanjem, ni upošteval, pritisnil je na plin in pobegnil, njegov beg pa se je kmalu zaključil. Karabinjerji so ga po krajšem zasledovanju ustavili. Na kraj so prihiteli tudi karabinjerji iz Nabrežine. Voznik, 46-letni moški s prebivališčem na Krasu, je opravil alkotest, ki je v prvem poskusu pokazal 2,85 grama alkohola v litru krvi, v drugem pa 2,50 grama, medtem ko je dovoljena stopnja 0,5 grama v litru krvi. Stopnja alkohola v krvi je torej za petkrat (v prvem poskusu še nekaj več) presegala dovoljeno mejo.

Karabinjerji so mu odvzeli vozniško dovoljenje in so ga prijavili zaradi vožnje pod vplivom alkohola ter zaradi neupoštevanja znakov za ustavljanje, zaradi bega in upiranja javni osebi.