V Labodnici odkrili večjo votlino

V zibelki svetovnega jamarstva in kraških pojavov je v teh dneh prišlo do zelo pomembnega odkritja. Po večletnem raziskovanju so jamarji potapljači v preteklih dneh v trebenski Labodnici izplavali iz sinjih voda Timave v ogromno podzemno votlino kar 350 metrov pod površino.

»Nedvomno gre za najbolj pomembno odkritje na deželnem območju v zadnjih dvajsetih letih,« je povedal Marco Restaino, predstavnik jamarskega društva Adriatica (SAS), partner projekta Timavo System Exploration - Raziskovanje podzemne Timave. Iz vode, po daljšem plavanju, sta sicer prišla francoska jamarja Patrice Cabanel in Michel Philips, člana združenja Fédération francaise d'etudes et de sports sous-marins (FFESSM), vodja zgoraj omenjenega projekta. Program raziskovanja so nastavili že leta 2013, ko so tržaški jamarji iskali v Marseillu gradivo o Krasu, predlagali Francozom, naj se spet posvetijo raziskavam kraških votlin pod Trebčami, ki so jih vodili do leta 1993.

»Hiter napredek v tehnikah raziskovanja in v tehnologiji, ki jo uporabljamo, je namreč privedel do novega pristopa pri podzemnem iskanju. Takoj je namreč prišlo do odkritja novih votlin, tunelov in kanalov,« je pojasnil Restaino. Že leta 2016 so skozi naravne prehode prišli do izhodnega jezera. Po številnih poskusih v vseh smereh, v katerih so peljali izkopani prehodi, se je pred očmi raziskovalcev odprla 160 metrov dolga, 50 metrov široka in 60 metrov visoka votlina.