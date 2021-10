V marmor vklesano ime nepozabnega predsednika

»V življenju vse je minljivo, a dobra dejanja ostajajo za vedno. Danes uradno in slovesno predajamo skupnosti in bodočim rodovom novo ime občinske telovadnice v Nabrežini. Dobrodošla, občinska telovadnica Savo Ušaj,« s temi besedami, ki jih je izrekel povezovalec nedeljske slavnostne proslave Evgen Ban, so odkrili tablo v veži nabrežinske telovadnice, v kateri je v marmor vklesano ime nepozabnega Sokolovega predsednika Sava Ušaja. »Poleti, Sokol, razgrni krila. Kot strela čez nebo naj šviga tvoja sila,« tako je zatem zadonel refren himne nabrežinskega športnega društva v izvedbi glasbene skupine Grešni kozli. Ta je bil vrhunec in obenem najbolj ganljiv trenutek nedeljske proslave v Nabrežini.

V nedeljo se je pred nabrežinsko občinsko telovadnico zbralo velika množica ljudi. Prisotni so bili domačni, občni iz okoliških vasi, športniki, trenerji in odborniki Sokola, prvi predsednik društva Antek Terčon, ugledni gostje in vsi tisti, ki so imeli sreč, da so Sava Ušaja poznali. Nepozabni Sokolov predsednik je umrl pred petimi leti, ko je bil star šele 65 let. Bil je neutruden športni in kulturni delavec, uspešen bančnik in zelo priljubljena osebnost v devinsko-nabrežinski občni in v celotni slovenski skupnosti v Italiji. Že leta 2017 so se mu pri Sokolu poklonili tako, da so po njem poimenovali zunanje športno igrišč v središč Nabrežine, odslej pa bo njegovo ime nosila tudi občinska športna dvorana, gnezdo vseh Sokolovih športnikov.