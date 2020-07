V mestu bodo sobote v znamenju barv

Mesto Trst bodo ob sobotah preplavile barve. Občina Trst bo v sodelovanju s stanovskima organizacijama Confcommercio in FIPE organizirala niz sobotnih popestritev Trst v barvah (Trieste a colori), s katerimi želijo promovirati poletne nakupe.

Idejo so danes predstavili na spletni tiskovni konferenci, na kateri je sodelovala tržaška odbornica za gospodarske dejavnosti Serena Tonel, predsednik Confcommercia Antonio Paoletti, predsednica FIPE Federica Suban in Elena Pellaschiar iz trgovskega oddelka Confcommercia. Šest sobot, od 18. julija do 31. oktobra, nameravajo Trst obarvati v različne barve. To bi storili trgovci, ki bi svoje izložbe okrasili v določeni barvi, prav tako gostinci, ki bi ponujali hrano in pijačo v tej barvi, organizatorji pa spodbujajo tudi ljudi, naj se tisti dan oblečejo v izbrano barvo. Prva barvana sobota bo 18. julij, ko bo Trst obarvan v belo.