V Miljah danes uspešno preizkusili pregrade proti poplavljanju morja

V Miljah so danes uspešno preizkusili nove plastične pregrade, ki jih je Občina lani nabavila proti poplavljanju morja. Namestili so jih ob mandraču, najbolj kritični točki ob podobnih vremenskih stanjih, kot je današnje, in jih primerno obtežili. Kljub povišani morski gladini zaradi visokega plimovanja, močnega jugovzhodnega vetra in poslabšanja vremena, so bile danes pregrade učinkovite in morje ni poplavljalo. Pregrade so namestili že sinoči prostovoljci civilne zaščite v sodelovanju z miljskimi lokalnimi policisti.