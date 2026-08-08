Akademik sredi brazilske diktature

Še en celovečerec lanske sezone, ki si ga velja ogledati v sklopu poletnega filmskega sporeda, in sicer jutri ob 21. uri v tržaškem Ljudskem vrtu. Delo Tajni agent, ki si je lani na festivalu v Cannesu prislužilo nagrado za najboljšo režijo, osrednji protagonist Wagner Maura pa tisto za najboljšega moškega igralca, zavrti kolo časa nazaj, v leto 1977, ko je Brazilija ujeta v primež neprizanesljive politične diktature.

General Ernesto Geisel izvaja vse večjo represijo nad civilnim prebivalstvom. Štiridesetletni Marcelo je akademik in strokovnjak v tehnologiji, ki se tudi s pomočjo dela in truda skuša na vsak način otresti burne preteklosti. Njegova velika želja je, da bi se uspel vrniti v rojstno mesto Recife, ker je prepričan, da bo tam spet našel mir, predvsem pa se bo lahko spet približal sinu. Kmalu pa Marcel odkrije, da rojstno mesto ni več tako kot se ga je sam spominjal in da mu sploh ne predstavlja varnega zatočišča, o katerem je sanjal. Poleg vsega pa je v tistih dneh brazilsko pustovanje na višku in veselo razpoloženje celotne skupnosti je v popolnem nasprotju z občutkom stalne kontrole in izgubljene svobode, ki ju doživlja prebivalstvo.

Za Marcela se najhujše šele začenja, saj ga prav njegovi sosedje neutrudno nadzorujejo...

Oseminpetdesetletni režiser Kleber Mendonça Filho, pripadnik nekoč mlade, danes že srednje generacije brazilskega novega vala, je po poklicu novinar, ki se je filmske umetnosti lotil kot dokumentarist. Po seriji uspelih dokumentarnih del se je približal tudi igranemu filmu in se docela zapisal v zgodovino sedme umetnosti pred sedmimi leti, ko je v v Cannesu njegov Bucurau prejel nagrado žirije. Nepredvidljiv, tudi duhovit politični triler Agent je po svoje njegov najbolj biografski film, saj ga je posnel v rojstnem mestu Recife, kjer je uspel pričarati barve, zvoke in atmosfero takratne brazilske stvarnosti. S filmsko kamero mu je uspelo posredovati tudi zelo čustven portret kraja in njegovih prebivalcev.

Vlogo protagonista je zaupal Wagnerju Mauri, ki je zaslovel s serijo Narcos, v kateri je poosebljal prav Pabla Escobarja.

O agente secreto (Tajni agent)

Država: Brazilija, Francija, Holandska, Nemčija 2025

Režija: Kleber Mendonça Filho

Igrajo: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone