V Miljah že odštevajo dneve do pusta

V Miljah se vneto pripravljajo na vsakoletni pust, letos že 71. po vrsti. Višek bo pust dosegel z osrednjim sprevodom, ki bo mestne ulice preplavil v nedeljo, 2. marca, ob 13. uri, pustno vzdušje pa bo zaživelo že od 27. februarja s tradicionalnim plesom zelenjave na Marconijevem trgu in se sklenilo v sredo, 5. marca, s pustnim pogrebom kajpak.

Dogajanje so predstavili danes v prostorih muzeja Carà v Miljah. Kot predsednik miljskih pustnih skupin in organizator miljskega pusta se je letos zadnjič za mikrofonom oglasil Mario Vascotto. Močno ganjen se je zahvalil vsem za dvajsetletno sodelovanje in prijateljstvo: čeprav bo po dogodku štafetno palico predal nasledniku, bo pustu ostal vedno predan, tako kot že 55 let.

Miljski prvi mož Paolo Polidori je napovedal, da je mesto že pripravljeno na veliki dogodek. »V imenu zabave in brez pretiravanj,« je hitel poudariti ter opozoril na nadzor, ki je zadnja leta uspešen. Pustne skupine iz leta v leto dokazujejo vnemo, navdušenje, veliko mero izvirnosti in strasti, je pohvalil protagoniste. Da je dogodek prerasel tudi turistično, saj privablja ljudi iz vseh koncev Italije in sosednjih držav, je dodal podžupan Nicola Delconte. Ravno zato bo poskrbljeno za več avtobusnih povezav s Trstom.

Tradicionalni pustni sprevod bo tako kot vsako leto na nedeljo. Mestne ulice bodo ob glasbeni spremljavi zavzele maske in igrivo veseljačenje. Sprevod bo odprla skupina Brivido z japonsko dušo (Anima nipponica), sledili bodo skupine La Trottola s pavzo za kavo (Coffee Time), nato Bulli e Pupe s kokošmi (Galline!), La Bora s neobičajnimi svetovi (Strani mondi), Ongia z analizo časa (Xe tempo e tempo), Mandrioi, ki bodo vzklikali živijo Rai (Viva la Rai), Lampo s pogledom v svet plazilcev (Rettilandia) in nazadnje Bellezze Naturali z namiznimi igrami (Giochiamo a...giochi da tavolo!). Žirija bo ocenjevala podrobnosti vsake skupine in predstavo, ki jo bodo ponudile; zmagovalca bodo razglasili ob 18.30 na Marconijevem trgu. kdor bi rad sedel na tribunah, si lahko karte zagotovi od torka (od 9.30 do 12.30) na občini. V primeru slabega vremena bo parada potekala naslednjo nedeljo.

Trasa bo običajna, sprevod pa se bo zaključil v Ulici Roma zaradi prometnih ovir. Tako kot ostale pustne dogodke bosta tudi sprevod vodila Zita Fusco in Andrea Cossu.

Naj samo na kratko zapišemo, da se bo pustno dogajanje v četrtek, 27. februarja, začelo z zabavo za otroke na Marconijevem trgu ob 15. uri, sledil bo ples zelenjave ob 17. uri. V petek bo dopoldan od 10. ure dalje v domeni šolske mladine, ki bo korakala po miljskih ulicah, v soboto pa bo od 16. ure dalje v občinski telovadnici Pacco ples lutk oz. t.i. il ballo delle bambole. Ponovili ga bodo tudi v ponedeljek, 3. marca, ob 16. uri, medtem ko bo ob 17. uri na Marconijevem trgu »frtlja velikanka«. Nagrajevanje zmagovalcev nedeljskega sprevoda je predvideno v torek ob 17. uri, medtem ko bo pustni pogreb v sredo ob 15.30 na Korzu Puccini oz. 16.30 na Marconijevem trgu.

Vsak večer bo na trgu glasba, kar bo ponujalo priložnost za ples. Delovali bodo kioski s hrano in pijačo, pri Caliterni pa tudi luna park. Popoln program najdete na tej povezavi.