V minulem koncu tedna sprejeli petstotisočega potnika na križarjenju

Na tržaškem potniškem terminalu so letos sprejeli že več kot pol milijona potnikov na križarjenju, ki so obiskali Trst, je sporočila družba Trieste Terminal Passeggeri (TTP). Podatek že presega številke iz lanskega leta, ko so skupno zabeležili 476.641 potnikov na križarjenju, in sicer za okrog 5 odstotkov.

Petstotisočega potnika so sprejeli v minulem koncu tedna. Letos so skupno zabeležili 177.540 vkrcanj, 176.586 izkrcanj in 147.686 tranzitnih potnikov. Pri družbi TTP opozarjajo, da gre za okrepitev vloge Trsta kot turistične destinacije, ki ustvarja delovna mesta in dodano vrednost pri storitvah, namenjenih potnikom.