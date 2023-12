V miramarskem parku letos več kot milijon obiskovalcev

V miramarskem parku so letos zabeležili rekordno število obiskov. Ravno včeraj, v torek, 26. decembra, so našteli milijontega obiskovalca, pri čemer število daleč presega odličen uspeh iz preteklih let. Lani si je park ogledalo 840.000 obiskovalcev, kar je že itak predstavljalo nov rekord, leta 2019 pa 788.000 obiskovalcev. V letih pandemije covida-19 pa je bil obisk skromnejši, saj ga je obiskalo 400.000 ljudi (leta 2020) in 500.000 ljudi (leta 2021).

Poleg turistov redno obiskujejo miramarski park tudi številni domačini in ljubitelji iz bližnjih krajev, ki nanj zlasti po obsežnih prenovitvenih delih dokazujejo veliko navezanost, izpostavljajo upravitelji Miramarskega gradu. Za prihodnje leto pa med drugim napovedujejo še vrsto pomembnih del.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.