V Nabrežini imajo akademijo piva

Pivnico Bunker ljubitelji piva dobro poznajo, saj velja za kraj, kjer izbiri in točenju te pijače posvečajo posebno pozornost. Lokal sredi Nabrežine se lahko ponaša z novim laskavim nazivom. Specializirana revija Il mondo della birra ji je namreč podelila naziv »accademia della birra«. To pa zato, ker njen upravitelj Danijel Lovrečič in sodelavci že več kot 20 let s profesionalnostjo in zavzetostjo širijo kulturo piva. Naziv akademije piva (ali pivske akademije) so Lovrečiču podelili v Riminiju, kjer se je pravkar zaključil sejem Beer&Food attraction.

Na sejmu so sicer na pobudo združenja UnionBirrai podelili tudi nazive najboljšim italijanskim pivovarnam in njihovim proizvodom. Za nagrade se je v različnih kategorijah potegovalo več kot 2200 piv, med nagrajenimi pa je tudi pivo Grommet tržaške pivovarne AntiKorpo / Cittavecchia. Naziv najboljše pivo leta v kategoriji »golden ale« pa je osvojilo furlansko pivo Drinky.