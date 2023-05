V Nabrežini se je ustavil cirkus

»V Nabrežino je prišel cirkus!« Tako je na družbenih omrežjih za naše kraje neobičajen obisk Dunajskega cirkusa napovedal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec.

Cirkuški šotor stoji od četrtka, 25. maja, pred Sokolovo telovadnico Sava Ušaja. Do 4. junija se bo vsak večer ob 18.uri »obnavljal čar enkratnih spektaklov, ki enako prevzamejo otroke in ... nekdanje otroke,» je zapisal župan.

Akrobati, iluzionisti, umetniki na trapezu, žonglerji in konjeniki Dunajskega cirkusa vsakič poskrbijo za dve uri zabave, lahkotnosti in uživanja, pravijo. Karte si lahko vsak zagotovi pri blagajni uro pred začetkom predstave: od največ 25 evrov na odraslega do 10 evrov na otroka - glede na izbrano mesto, seveda (brezplačno za otroke do tretjega leta starosti); lahko pa tudi na spletu na strani www.circodivienna.com.