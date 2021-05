V Naselju sv. Mavra bodo postavili spomenik žrtvam fojb in Normi Cossetto

Devinsko-nabrežinski občinski odbor je v sredo s sklepom sprejel predlog ezulske organizacije Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) za postavitev spomenika Normi Cossetto in žrtvam fojb, v skladu z zakonom 92/2004. Spomenik, ki ga je zasnoval umetnik Renato Ventoruzzo, naj bi v sodelovanju s krajevnimi društvi in s finančno podporo ministrstva za izobraževanje postavili na območju Naselja sv. Mavra pri Sesljanu, ki je bilo zgrajeno v povojnem času za naselitev družin istrskih, reških in dalmatinskih optantov. Mesto naj bi našel na gredici ob vhodu v stavbo prvostopenjske srednje šole Carlo De Marchesetti.

Sklep pa ni šel mimo neopazno. Občinsko svetnico iz vrst Stranke komunistične prenove Eleno Legiša je povsem presenetil. »Odkar je 10. februar postal zakon, z veliko zaskrbljenostjo in žalostjo opažamo, da se zgodovino skuša pretvarjati in jo prikazati v drugačni luči. Fašizem in nacizem postopoma izginjata, izginja vse gorje, ki so ga pretrpeli naši predniki z nastopom fašizma, krvniki postajajo žrtve,« je Legiševa zapisala v svetniškem vprašanju, ki ga je nemudoma naslovila upravi.