V nesrečo v Ul. Fabio Severo vpletena dva avtomobila

V spodnjem delu Ul. Fabio Severo, pri stavbi s hišno številko 18, sta bila danes okrog 10. ure dva avtomobila vpletena v nesrečo. Avtomobil škoda rdeče barve, hrvaških registrskih tablic, z Reke, je trčil v bok honde, ki naj bi bila tam parkirana - česar pa lokalni policisti niso potrdili, ker šele preiskujejo vzroke nesreče -, pri čemer je obstal počez na cestišču. Trčenje je bilo kar močno, v škodi se je sprožila zračna blazina. Nastala je večja gmotna škoda. Lokalni policisti so poročali tudi o poškodovanih osebah. Od tiskovne predstavnice deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores smo izvedeli, da so reševalci na kraju oskrbeli nekaj oseb, ki pa so odklonile prevoz v bolnišnico.

Promet je bil oviran. Na kraju so bili ob lokalnih policistih reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores.