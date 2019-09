V njunih govorih hvaležnost in poziv

Osrednja govornika na včerajšnji (nedeljski) svečanosti pri spomeniku bazoviškim junakom sta bila kulturnica in članica Odbora za proslavo Kostanca Mikulus ter zgodovinar Marcello Flores.

»Kot žrtve ste padli v borbi za nas ...«. Z velikim spoštovanjem stopam po tej bazovski gmajni. Na njej so 6. septembra ob 5.43 ugasnila štiri mlada življenja: Ferdo Bidovec, sin italijanske matere beneškega porekla, Franjo Marušič, Hrvat Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič. V smrt so omahnili štirje mladi ljudje, skupaj z Vladimirom Gortanom, prvi na smrt obsojeni uporniki proti fašizmu sredi Evrope - se je začel govor Kostance Mikulus, ki je v celoti na voljo NA TEJ POVEZAVI.

Po Kostanci Mikulus je spregovoril zgodovinar in univerzitetni profesor Marcello Flores, ki je najprej orisal zgodovinski okvir, v katerem je nastala tajna ilegalna organizacija Borba, spomnil se je tudi leta 1929 v Pazinu umorjenega mladega hrvaškega antifašista Vladimirja Gortana. Floresov govor je — v italijanščini — na voljo s klikom NA TEJ POVEZAVI.