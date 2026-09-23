V novi knjigi zgodovina mestne hiše in Velikega trga

Zgodovina ene najbolj prepoznavnih stavb v Trstu je odslej zbrana v novi knjigi. Publikacija Palazzo Municipale di Trieste. Genesi di un edificio, nascita di una piazza pripoveduje o nastanku mestne hiše in hkrati spremlja preobrazbo prostora, ki je danes Veliki trg.

Knjigo so včeraj predstavili v dvorani mestnega sveta. Občinski odbornik za prostorsko načrtovanje Michele Babuder, ki je prispeval tudi spremno besedo, je povedal, da je publikacijo uredil Gianfranco Paliaga iz občinskega tehničnega arhiva risb. Ta je na včerajšnji predstavitvi izpostavil, da ima mestna hiša že več knjig, ki pripovedujejo o njenem nastanku, zadnja pa vsebuje tudi še neobjavljene dokumentarne vire. Pri pripravi publikacije sta sodelovala Adelio Paladini, ki se je posvetil gradnji stavbe, in umetnostni zgodovinar Maurizio Lorber z Univerze v Trstu. Izdala jo je Občina Trst s podporo Fundacije CRTrieste.

Publikacija zgodovino mestne hiše, ki so jo uradno odprli leta 1875, predstavlja po kronološkem vrstnem redu: od prvih urbanističnih sprememb v 19. stoletju do nastanka današnje podobe osrednjega mestnega trga. Avtorji sledijo zasipavanju mandrača, različnim predlogom in natečajem za novo mestno hišo ter zahtevni gradnji, med katero je prišlo tudi do smrti dveh delavcev, in sicer 19. oktobra 1875, v zadnji fazi gradbenih del.

Osrednje mesto v knjigi ima arhitekt Giuseppe Bruni, po čigar načrtih so zgradili mestno hišo. Knjiga s pomočjo načrtov, risb, fotografij, zapisnikov sej mestnega sveta in drugega arhivskega gradiva prikazuje, kako je stavba postopoma dobivala svojo današnjo podobo. Pozornost namenja tudi notranjosti palače in njenemu simbolnemu pomenu. Med najpomembnejšimi deli je slika Cesareja Dell’Acque Alegorija trgovske blaginje Trsta v dvorani mestnega sveta, ki odraža podobo Trsta kot pomembnega trgovskega in kozmopolitskega mesta.

V knjigi, ki obsega okrog 170 strani, so predstavljene tudi manj znane zgodbe, povezane z mestno hišo, od nastanka vzdevka "Palazzo Cheba" do mestne ure, slovitih Mihca in Jakca, ter Tince in Marjance.