Na Kosovelovi domačiji v petek pesmi Aceta Mermolje

Kosovelova domačija v Tomaju vabi v petek ob 18. uri na pesniški večer z Acetom Mermoljo. Z Darinko Kozinc se bo pogovarjal o svoji novi pesniški zbirki Moj papirnat dom, ki je letos izšla pri založbi Črna skrinjica v sodelovanju z Založništvom tržaškega tiska.

Ace Mermolja je pesnik, novinar in kulturni delavec, v Ljubljani je študiral slovenistiko in primerjalno književnost, svojo poklicno in ustvarjalno pot je povezal s slovensko skupnostjo v Italiji ter s kulturnim prostorom Trsta in Gorice. Deloval je kot novinar in urednik ter objavljal poezijo, literarno kritiko, eseje in drugo. Njegovo poezijo zaznamujejo družbena občutljivost, ironija, premišljevanje o zamejskem prostoru ter intimna refleksija. V zbirki Moj papirnat dom se posebej intenzivno sooča z minljivostjo, s spominom, staranjem, vojnami in stanjem sodobnega sveta, pri tem pa ostaja zvest metaforično močnemu in družbeno angažiranemu pesniškemu glasu, so zapisali v vabilu na dogodek.