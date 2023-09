V novo sezono s strastjo do gledališkega dela

Gledališče La Contrada bo 6. oktobra spet odprlo vrata dvorane Bobbio v Ulici Ghirlandaio s stand up nastopom znanega komika Emiliana Luccisana Boom, ki spada v niz posebnih dogodkov. Uradno pa se bo sezona začela 19. oktobra s komedijo v narečju, kar je Contradina dolgoletna tradicija: tokrat so izbrali komedijo argentinskega avtorja italijanskih korenin Roberta Cosse La nona, ki je pisana v izrazitem ljudskem žargonu, tako da je sploh ni bilo težko prenesti v tukajšnje italijansko narečje, celo naslov je ostal enak.

Predstavo režira Marcela Serli, ki ima prav tako italijanske in argentinske korenine, diplomirala pa je z nalogo o argentinskih pisateljih, ki so zoperstavljali diktaturi z grotesknimi deli in črnim humorjem, zato ji je Cossovo delo blizu. V naslovni vlogi zlobne babice nastopa Ariella Reggio, ob njej pa igralci Contradinega ansambla.

Program sezone 2023-2024, za katero so izbrali naslov Rosso puro in v katerem rdeče ponazarja strast do gledališkega dela, sta včeraj predstavila predsednica gledališča Livia Amabilino in organizacijski direktor Diego Matuchina. Omenila sta, da se s sezono 2023-2024 zaključuje posebno nelahko obdobje za gledališče. Serena Tonel, tržaška podžupanja s pooblastilom za gledališča, je v videoposnetku poslala pozdrav in voščilo za uspešno delo.

Osnovna abonmajska ponudba predvideva osem predstav, katerim bodo abonenti obsežnejših ponudb lahko dodali še pet. Contrada je v novo sezono uvrstila tri produkcije: poleg otvoritvene predstave komedijo Neila Simona Plaza Suite s Corradom Tedeschijem in Deboro Caprioglio ter z glasbo v živo obogateno Un sogno a Istanbul po romanu tržaškega avtorja Paola Rumiza La cotogna di Istanbul z Maddaleno Crippa v režiji Alessia Pizzecha.

Od Colomba do Goldonija

Med gostovanji je veliko komedij, ki so Contradinim abonentom, a tudi organizatorjem, sploh pri srcu, kriminalistično obarvanih predstav, humorističnih in drugačnih, družinskih dram ter gledaliških klasikov. Tu so Il tenente Colombo po izvirni prvi epizodi priljubljene televizijske serije (z Luco Ramazzottijem); La signora omicidi (The Ladykillers - Morilci stare gospe), po kateri je bil povzet znani film iz leta 1955 (nastopata, med drugimi, Giuseppe Pambieri in Paola Quattrini); Falstaff a Windsor po Shakespearovi Vesele žene Windsorske (z Alessandrom Benvenutijem); Olivia Denaro po romanu Viole Ardone, ki sloni na zgodovinski odločitvi France Viola, sicilskega dekleta, ki leta 1966 ni sprejelo rehabilitacijske poroke s posiljevalcem; Il Malloppo (Loot - Plen) kontroverznega britanskega avtorja Joeja Ortona; družinska drama La sorella migliore z Vanesso Scalera; britansko-francoska komedija, posebno uspešna v Italiji, L’anatra all’arancia z Emiliom Solfrizzijem; manj znana Goldonijeva komedija Il giuocatore z Robertom Valeriom.

Predvidenih je tudi 14 dogodkov s kabaretnimi komiki, osebnostmi iz družbenih omrežij in televizijskih oddaj ter novinarji, npr.: Andrea Penacchi s Pojana e i suoi fratelli, ki je zaslovel v oddaji Propaganda Live; Stupida Show z Paolo Minaccioni, Luca Bizzarri z NonHannoUnAmico; pikri Marco Travaglio z I migliori danni della nostra vita; športni novinar Federico Buffa z Italia Mundial; Sebastiano Somma kot pripovedovalec domišlijskega srečanja med kantavtorjema Luciom Battistijem in Luciom Dallo, z glasbo v živo.

Poleg tega so tu še niz sodobnega gledališča v mali dvorani v Ul. Fabbri, otroške predstave, umetniške rezidence Vettori in niz bralnega gledališča.