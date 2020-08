V občinske jasli sprejeli 568 otrok

Na spletnih straneh tržaške občine so končno na razpolago lestvice za sprejem otrok v občinske jasli. Odbornica za šolstvo Angela Brandi je danes novinarje seznanila s spodbudno novico, da se število sprejetih otrok, kljub koronavirusnim razmeram, letos ni okrnilo. Sprejeli so celo 15 odstotkov več otrok kot lani.

Skupno je za vpis v občinske jasli zaprosilo 1192 otrok, sprejetih pa je bilo 568. V zasebne jasli, ki imajo z občino konvencijo, pa bodo letos sprejeli 195 malčkov. Mesečnine se za družine tudi letos niso spremenile. Občina krije za vsakega otroka v zasebnih jaslih 5 odstotkov letnega zneska, to je med 650 in 735 evri. Šolsko leto 2020-2021 pa se bo za otroke do tretjega leta starosti začelo 7. septembra.

Vladni koronavirusni ukrepi niso vplivali na število sprejetih otrok, bodo pa dali hud udarec osebju. Pri upoštevanju novih smernic za zajezitev pandemije se namreč postavlja problem streženja obrokov v jedilnicah otroških jasli. Malčkom bodo morali vzgojitelji postreči z že pripravljenimi in hermetično zaprtimi jedmi ter priborom za enkratno uporabo. Po mnenju odbornice Brandi je tak način strežbe v jaslih neizvedljiv in nevaren. Opozarja pa tudi na dejstvo, da ni jasno, kaj se bo z osebjem, ki je do lani skrbelo za strežbo, zgodilo.

Starši lahko preverijo stanje na lestvicah za sprejem otrok v občinske jasli na spletni strani www.triestescuolaonline.it